Procurado há 1 ano, foragido é achado dormindo na casa da mãe

Procurado foi localizado no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi capturado, na manhã desta quinta-feira (22), durante uma operação da Polícia Civil do Amapá, na zona norte de Macapá.

Rômulo de Souza Melo responde pelos crimes de furto e também pelo artigo 180 – que é adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, objeto que sabe ser produto de crime.

Procurado desde setembro do ano passado, quando desapareceu do distrito da culpa, o criminoso foi encontrado pelos agentes das 7ª e 8ª delegacias, enquanto dormia na casa da mãe, no Bairro Infraero 2.

A ação para cumprimento de mandado de prisão foi coordenada pelo delegado Leonardo Leite.