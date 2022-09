Procurador de justiça volta a ser réu em processo por ‘vantagens indevidas’

Joel Chagas tinha sido excluído do processo, mas Tjap acatou recurso do MP

Por SELES NAFES

Por unanimidade, os desembargadores da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá mandaram voltar para o processo de improbidade administrativa o nome do procurador de justiça do MP, Joel Chagas, acusado de receber vantagens indevidas de um deputado estadual. Os magistrados acataram recurso do próprio Ministério Público contra a decisão da 2ª Vara Cível, que tinha retirado o procurador da ação.

O procurador Joel Chagas é acusado de pedir e receber uma passagem aérea de Toronto (Canadá) para o Amapá, ao então deputado estadual Augusto Aguiar (MDB), em 2017.

De acordo com o processo, Aguiar disputava a presidência da Alap e tinha pedido que Chagas o ajudasse fazendo uma suposta interlocução no Judiciário para ter vantagem na disputa. Aguiar foi alvo de operação policial em 2017, e teve o celular apreendido onde os investigadores descobriram o diálogo entre ele e o procurador.

Ao instruir o processo, a 2ª Vara Cível aceitou argumento da defesa de que Joel Chagas tem foro privilegiado por ser procurador de justiça, e por isso a ação deveria ter sido proposta por um procurador igual a ele diretamente no tribunal, e não por um promotor. Além de refutar esse argumento, o MP recorreu afirmando que não foi ouvido antes dessa decisão de exclusão de Chagas do processo.

Ao analisar o recurso, o relator Rommel Araújo disse que o STJ fixou entendimento de que o promotor tem liberdade para atuar no juízo de primeiro grau “com plenitude na postulação dos direitos que represente, utilizando-se de qualquer das vias processuais possíveis de sua proteção, especialmente interpor os recursos cabíveis contra decisões de Juiz de Direito, sem implicar em ofensa aos princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público”.

Rommel também condenou o fato de o MP não ter sido ouvido antes da decisão de exclusão, e foi acompanhado no voto pelo desembargador Adão Carvalho.

“Por fim, entendo que a decisão de 1º grau deve ser cassada, pois não foi oportunizado ao membro do MP se manifestar acerca das alegações preliminares da defesa dos agravados, especialmente a preliminar de ofensa ao promotor natural, violando assim a vedação legal quanto a decisão surpresa”, enfatizou.

Com isso, além de Augusto Aguiar, a ação de improbidade administrativa terá que ser julgada na 2º Vara Cível tendo o procurador como um dos réus. Procurado pelo Portal SN no dia 26 de agosto, o procurador limitou-se a dizer que “esse fato jamais existiu”.

Na ação, o MP pede o ressarcimento da passagem em valores corrigidos, além de uma multa de R$ 100 mil, além da perda da função pública.