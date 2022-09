Professor de dança é morto em assalto durante evento de música

Crime ocorreu na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O jovem professor de dança Elizeu Neres Martins, de 20 anos, foi morto a tiros durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (26), na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá, onde ocorria um evento musical.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), populares relataram que três indivíduos chegaram ao local em um carro modelo Classic, de cor escura. Com armas de fogo em punho, fizeram um arrastão na Avenida FAB.

Ao chegar próximo da parada de ônibus da Praça da Bandeira, roubaram celulares de um grupo de mais de cinco pessoas.

Elizeu Neres teria reagindo ao roubo e foi baleado no peito e no rosto. Em seguida, os criminosos fugiram no sentido zona norte da capital.

O socorro médico ainda foi acionado, mas a vítima não resistiu. A Polícia Militar do Amapá fez diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado.