Professor morre em capotamento no interior do AP

Acidente ocorreu Colônia Agrícola do Piquiá, localizada a cerca de 30 km da cidade de Amapá.

Atualizada às 9h35

Por RODRIGO ÍNDIO

O professor Oséias da Silva Nascimento, de 45 anos, morreu vítima de um acidente automobilístico na noite de domingo (4), no interior do estado.

O caso ocorreu por volta de 20h, próximo a Colônia Agrícola do Piquiá, localizada a cerca de 30 km da cidade de Amapá, com acesso pela BR-156.

De acordo com o 7° Batalhão da Polícia Militar, Oséias Nascimento, conduzia uma picape Strada, de cor vermelha. Ele perdeu o controle do veículo que capotou e foi parar no meio do mato. O corpo do motorista foi arremessado para fora do veículo.

O socorro médico ainda foi acionado, mas a vítima não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

A prefeitura de Amapá emitiu nota sobre o acidente. Informou que Oséias era professor do quadro do Estado e cedido ao município. Ele desenvolvia suas atividades docentes na escola municipal Maria do Céu Gonçalves Dias.

“Neste momento de dor a administração municipal se solidariza com todos os seus familiares e amigos”, falou o prefeito Carlos Sampaio, em nota.

Oséias deixou três filhos.