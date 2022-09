PTB de Kassyo pede inclusão na ação contra a suspensão do piso da enfermagem

Pedido será apreciado pelo relator do processo, Roberto Barroso

Por SELES NAFES

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ingressou com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ser incluído no processo que discute o piso nacional da enfermagem. O pedido será apreciado pelo relator da ação, o ministro Roberto Barroso.

Esta semana, o ministro suspendeu a PEC aprovada pelo Congresso que criou o piso nacional da categoria atendendo uma ação direta de inconstitucionalidade movido pela Confederação Nacional de Saúde, que reúne as empresas do setor.

A alegação é de que o piso de R$ 4,7 mil (nível superior) gerará demissões em massa nos hospitais, clínicas e outras empresas do segmento.

“Situações hipotéticas que mais parecem ameaças de setores que lutam contra a valorização dos profissionais da saúde”, diz o presidente do PTB no pedido, o amapaense Kassyo Ramos.

O valor do piso serve de base para a remuneração dos técnicos (70%) e auxiliares de enfermagem (50% do valor).

“A conquista histórica do piso salarial nacional do enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira foi, com uma canetada, apagada, em clara violação à separação dos Poderes”, acrescentou.

O pedido de inclusão do PTB na ação será apreciado pelo ministro Barroso.