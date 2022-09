Quaest: Clécio tem 44%, Jaime 34%

Instituto ouviu 900 eleitores de forma presencial

Por SELES NAFES

A primeira pesquisa da Quaest Consultoria e Pesquisa para a eleição no Amapá confirma a liderança do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Solidariedade), na corrida pelo governo do Estado.

De acordo com o instituto, na pesquisa estimulada (quando o entrevistador cita nomes do pleito), Clécio tem 44% das intenções de voto. O segundo colocado é Jaime Nunes (PSD), com 34%.

Veja abaixo o quadro completo.

Foram ouvidos 900 eleitores com mais de 16 anos, de forma presencial, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro é de 3,3% e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pelo portal Diário do Amapá e registrada no TRE sob o número AP-03659/22.