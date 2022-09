Quaest: No Amapá, eleição pode ser definida no 1º turno

Clécio chega a 50% das intenções de votos, e pode ter 53% na margem de erro

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O mais novo levantamento da Quaest Consultoria e Pesquisa sobre a intenção de votos no Amapá mostra aumento da distância entre Clécio Luís (SD) e Jaime Nunes (PSD) na corrida pelo governo do Estado. Os resultados demonstram que o pleito poderá ser resolvido no primeiro turno.

De acordo com a pesquisa estimulada, quando nomes são apresentados aos entrevistados, Clécio teve aumento de 6% e Jaime de 2% em relação à primeira pesquisa. O ex-prefeito de Macapá aparece hoje com 50% das intenções de votos, contra 36% do atual vice-governador, aumentando a possibilidade de uma definição em primeiro turno.

Veja abaixo os resultados completos incluindo todos os candidatos.

A Quaest, que foi contratada pela rádio Diário FM, ouviu 900 eleitores de forma presencial, entre os dias 24 e 27 de setembro, ou seja, antes do debate de ontem da Rede Amazônica.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 3,3 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TRE com o número AP-00408/2022.

Já o Ipec (ex-Ibope), deve divulgar a terceira pesquisa nesta sexta-feira (30), nos telejornais da Rede Amazônica.