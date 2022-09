Quaest Senado: Davi amplia e consolida liderança

Capiberibe (PSB) oscilou três pontos para abaixo

Por SELES NAFES

A Quaest Consultoria e Pesquisa também perguntou para os 900 entrevistados em quem irão votar para o Senado no dia 2 de outubro, próximo domingo.

Rayssa Furlan cresceu 9 pontos em relação a última pesquisa, de 5 de setembro, mas Davi cresceu mais 2 pontos e chegou a 45% das intenções de votos, mantendo uma distância confortável para a principal adversária na disputa pela única vaga do Senado.

Já o terceiro colocado nas pesquisas, o ex-governador João Capiberibe (PSB), oscilou para baixo 3 pontos percentuais.

Os dados são da pesquisa estimulada, quando o entrevistado é apresentado a nomes no pleito.

Confira abaixo o resultado completo abaixo.

A Quaes foi contratada pela rádio Diário FM, e ouviu 900 eleitores de forma presencial, entre os dias 24 e 27 de setembro.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 3,3 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TRE com o número AP-00408/2022.