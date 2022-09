Ouça a análise de Samuel 20

Bom dia! Davi estava angustiado. Apesar de todas as conquistas e do comportamento dele diante de Deus, o rei Saul queria matá-lo a todo custo. Davi não entendia o motivo, assim como não entendemos as vezes porque coisas ruins ocorrem conosco mesmo quando estamos fazendo a coisa certa. Ouça a análise de Samuel 20 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma excelente semana na companhia do nosso Senhor Jesus!