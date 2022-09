Ouça a análise da incrível história descrita em Samuel 5

Compartilhamentos

Bom dia! Embora as guerras sejam tomadas por mortes, antigamente elas eram formas de promover e divulgar outros “deuses”, que eram exaltados por seus povos após as vitórias. Quando os filisteus venceram o povo de Israel “derrotando” o nosso Deus, eles levaram a Arca da Aliança para o templo do deus pagão Dagon. Mas algo sobrenatural aconteceu. Veja na análise de Samuel 5, no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha um ótimo domingo com o nosso Senhor Jesus!