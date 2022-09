Rafael Macapá é o 4º amapaense no UFC

Rafael Macapá conseguiu contrato ao vencer combate em Las Vegas

Por RODRIGO ÍNDIO

O amapaense Rafael ‘Macapá’ Estevam, de 25 anos, conseguiu o sonhado contrato com o UFC, após vencer uma luta de exibição na noite desta terça-feira (27), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Macapá participou do último episódio do “Contender Séries”. O lutador impressionou Dana White, dono do ultimate, com uma performance dominante no octógono. A vitória veio por nocaute técnico no 2º round no duelo contra o também brasileiro, João Elias.

“O sentimento é de sonho realizado. Entrar no UFC é pra poucos. Muitos tentam, mas poucos conseguem. É tudo pelos meus pais”, disse o lutador.

Rafael Macapá, integra a equipe Nova União, do ex-campeão do UFC, José Aldo e, do mestre Dedé Pederneiras. É campeão invicto do peso mosca do Shooto Brasil e tem agora um cartel invicto de 11 lutas, sendo quatro vitórias por nocautes e três por finalização.

O lutador é o quarto amapaense em atividade no UFC ao lado de Raulian Paiva, Felipe Cabocão e Kleydson Rodrigues. Tiago Trator e John Macapá também já estiveram participando de lutas na organização.

Rafael Macapá retorna ao Brasil nesta quarta (28) e deve seguir treinando no Rio de Janeiro. Ele deve vir ao Amapá no fim do ano, para visitar a família no Bairro Jesus de Nazaré, onde cresceu na Piçarreira, e na região do Pacuí.