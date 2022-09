Randolfe aciona STF para garantir passe livre no dia da eleição

Senador quer impedir que ocorra em outras partes do Brasil o que aconteceu em Porto Alegre

O Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação ajuizada pelo senador Randolfe Rodrigues e a Rede Sustentabilidade para garantir que os eleitores, em todo o Brasil, tenham passe livre nos ônibus no dia da eleição, próximo domingo (2).

A petição quer ainda a garantia de uso integral das frotas, no mínimo. A ação se chama “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental”. A ideia é de que o serviço de transporte público seja maior ou igual aos dias normais.

A ação prevê que as empresas possam pedir o ressarcimento de despesas com as prefeituras, que, por sua vez, poderão solicitar a compensação ao governo federal.

O que motivou a ação foi uma decisão da prefeitura de Porto Alegre (RS) em suspender a isenção na tarifa no dia da votação. O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que a intenção da prefeitura gaúcha foi privar do direito ao voto os eleitores mais carentes.

“Elites econômicas querem retirar dos mais pobres um direito previsto na Constituição Federal. O poder público precisa dar uma resposta urgente a isso e garantir o respeito à democracia no processo eleitoral”, frisou o parlamentar.

A porta-voz da Rede, Heloísa Helena, afirmou que a legenda busca evitar que as desigualdades sociais reflitam na restrição ao voto. “Os mais necessitados não podem ser ignorados e menosprezados por quem detém poder econômico”, destacou.