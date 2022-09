Segundo acusado de tentativa de latrocínio contra policial é pego.

Crime ocorreu na última segunda-feira (30), na zona norte de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá apreendeu, na sexta-feira (2), mais um suspeito de participação na tentativa de roubo que terminou com um agente de segurança pública baleado.

Os delegados que estão à frente do caso, Leonardo Alves e Vladson Nascimento, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), disseram que o segundo infrator tem 17 anos e é integrante de uma organização criminosa.

Ele estava no Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá, quando foi surpreendido pelos investigadores. A ação teve apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O crime, tipificado como latrocínio tentado (tentativa de roubo e homicídio), ocorreu na noite do dia 30 e foi cometido por dois assaltantes. O policial civil teria reagido ao roubo, e, na troca de tiros, foi atingido no abdômen.

Após a troca de tiros, a dupla fugiu correndo sem levar nada da vítima, que estava na frente da casa de um amigo, conversando, quando foi abordada pelos criminosos.

Horas depois da fuga, um dos suspeitos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso numa ação que envolveu várias delegacias. Ele tem 19 anos e foi conduzido para exame residuográfico – que comprova a presença de pólvora nas mãos – e o resultado foi positivo. Além disso, uma testemunha o reconheceu como sendo um dos assaltantes.

“Na delegacia, ele confessou os fatos, confirmou todas as suspeitas. Ainda estamos atrás da arma de fogo”, informou o delegado Leonardo.

Segundo Vladson Nascimento, há pelo menos dois anos, o suspeito pertence à facção criminosa, apesar da pouca idade. Ele figura em várias outras investigações de roubos.

A investigação apurou que o objetivo dos bandidos era roubar a arma do policial e que a ação criminosa foi planejada por uma terceira pessoa, que ainda não foi identificada. A suspeita é que ela seja do convívio do agente.

“Sabemos que há uma terceira pessoa envolvida, que passava informações para os dois que estava no local. Achamos que é alguém que conhece o policial, que sabia que ele estava naquele local, naquela hora e com a arma na cintura. Não foi um crime ao acaso. Esse terceiro envolvido, nós vamos identificar e vamos prender”, ponderou o delegado Vladson.

O policial continua internado no Hospital de Emergência de Macapá.