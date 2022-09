Sem ‘fundão’ e tempo de TV, Gesiel diz que campanha é ‘rica em fraternidade’

Ato da campanha se concentrou na BR-210, na zona norte

Compartilhamentos

O candidato ao governo do Estado pelo PRTB, Gesiel Oliveira, participou de uma bandeirada e adesivaço no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Acompanhado de apoiadores com camisetas com as cores do Brasil, o único candidato declaradamente bolsonarista discursou para motoristas e pedestres no trecho urbano da BR-210, em frente à Policlínica Papaléo Paes.

Gesiel não tem tempo de televisão e não terá recursos do fundão para a campanha. O candidato, que é professor, pastor e oficial de justiça, tem contato com doações e voluntários para percorrer a capital e outros 15 municípios.

“A campanha é humilde em termos de recursos financeiros, mas rica em fraternidade, pois há uma militância apaixonada e unida que acompanha a gente desde os movimentos conservadores de rua de 2018”, comentou.

“É um novo grupo político que surgiu no Amapá e que quer mudança de verdade. Não duvide do que a união, mobilização e determinação são capazes de fazer quando um povo aguerrido está indignado com a caótica situação que se encontra a nossa terra”.

Além dos 7 mil santinhos distribuídos no ato, a campanha também adesivou carros de simpatizantes.