Suposto carro blindado oferecido por delegado a líder do crime organizado é apreendido

Veículo foi localizado em uma oficina, no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

As forças policiais que comandam a Operação Queda da Bastilha acreditam ter encontrado o veículo blindado oferecido pelo delegado da Polícia Civil, Sidney Leite, a Ryan Richelle dos Santos Menezes, o Tio Chico, considerado o principal líder do crime organizado no Amapá. Ambos estão presos.

Na manhã desta segunda-feira (26), dois novos mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual (GAECO/AP). A ação é chamada de 2ª fase da operação. As duas instituições conduzem as investigações.

Durante a investigação que antecedeu a 1ª fase da operação, a polícia descobriu que o delegado havia deixado, 6 meses atrás, um veículo blindado para um conserto em uma oficina no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá. O carro foi apreendido.

As autoridades acreditam que é este o automóvel oferecido por Sidney a Tio Chico, conforme informação de conversas de aplicativo entre os dois interceptadas pelos investigadores na 1ª fase da operação.

O outro mandado de busca e apreensão foi cumprido no Centro de Custódia Especial do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) localizado no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

A ordem judicial é decorrente de informações recebidas pelo GAECO e a PF de que três investigados que estão custodiados naquele local – entre eles o delegado – estariam se comunicando por meio de telefone celular, escondidos na unidade prisional.

A investigação apurou que no dia 18 de setembro, quatro dias depois da 1ª fase, Tio Chico já estava com dois novos celulares em sua cela na enfermaria do Iapen. Os aparelhos foram apreendidos.

A Operação Queda da Bastilha investiga uma organização criminosa estruturada, com atuação dentro e fora do Iapen, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsidade ideológica, prevaricação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.