Suspeito de matar servidor da prefeitura de manhã fazia compras à tarde

Wellington Bastos Marreiros, 18 anos, foi preso pelo Bope fazendo compras em uma farmácia próxima do local do crime, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostraram o latrocínio – roubo seguido de morte – do servidor terceirizado da Prefeitura de Macapá, Luan Amaral Dias, na manhã desta quinta-feira (8), a população ajudou a identificar e localizar um homem suspeito do crime.

Trata-se de Wellington Bastos Marreiros, 18 anos. Ele foi preso por militares do Bope, enquanto fazia compras numa farmácia na 7ª Avenida do Bairro Congós, próximo ao local do crime, na zona sul de Macapá.

O suspeito foi apresentado pela Rotam/Bope ao delegado Vladson Nascimento, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, que assumiu as investigações do caso.

“Como as imagens do crime começaram a circular, a população reconheceu o indivíduo e começou a passar informações para a polícia e ele foi localizado pela Rotam. As informações são de que ele estava se preparando para fugir da cidade ou do Estado, estava se preparando para viajar”, afirmou o delegado.

Segundo o delegado, Wellington Bastos Marreiros será submetido ainda hoje a um exame residuográfico – que pode constatar a presença de pólvora nas mãos, o que ocorre quando a pessoa efetuou disparos de arma de fogo horas antes. O teste será feito pela Polícia Científica.

Além disso, o suspeito também será submetido a reconhecimento. A bicicleta em que o suspeito estava foi também entregue à DCCP, que vai verificar se teria sido a mesma usada no latrocínio. A arma usada no crime ainda não foi encontrada.

O crime

O latrocínio ocorreu na manhã desta quinta, durante um assalto no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá, por volta de 9h37, na Rua Terra, próximo à 7ª Avenida.

A ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança residenciais. Luan e um outro servidor da prefeitura chegam ao local para transportar uma máquina usada na pavimentação e manutenção de vias. Luan era o motorista do reboque e o colega o operador da máquina.

Os trabalhadores estavam preparando o reboque quando foram abordados por um assaltante em uma bicicleta. O criminoso anunciou o roubo e pediu os celulares dos dois servidores.

As imagens mostram quando Luan tenta reagir, mas tropeça e acaba baleado. Antes disso, o assaltante já havia tomado o celular do operador da máquina e pego outro pertence – não é possível identificar na filmagem – do motorista do reboque. Depois que o bandido atira, ainda volta para pegar a bicicleta. Em seguida, ele foge pedalando.

Luan foi atingido por 2 tiros. Ele foi levado ao Hospital de Emergência do Centro, mas não resistiu.