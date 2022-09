Suspeito é perseguido e morto a tiros em rodovia

Vítima tinha passagem por tráfico e estava carregando porções de cocaína

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista foi executado com vários tiros de pistola quando trafegava pela Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (23), por volta de 23h30min, em frente a um prédio da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac).

De acordo com a polícia, foi o segurança do local que ouviu os disparos e encontrou Luiz Carlos Alves Silva, de 30 anos, caído na margem da pista, já sem os sinais vitais. Ao lado dele, estava uma motocicleta 250cc.

Ainda não foi possível identificar o atirador e nem o veículo em que ele estava, mas o delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios de Macapá (Decipe), suspeita que a execução tenha sido motivada por acerto de contas.

De acordo com apurações da Polícia Civil, Luiz Carlos tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas. No celular dele, foram achadas 6 porções de cocaína escondidas entre a capinha do aparelho.

Já a Polícia Científica recolheu 14 cartuchos de calibre 380, espalhados a uma distância de 20 metros do corpo, dando a entender que a vítima estava sendo perseguida quando foi atingida pelos disparos.

“Ele mora no Novo Horizonte, um bairro aqui perto, mas provavelmente alguém vinha seguindo ele e aqui emparelhou e acabou matando ele. Ao que tudo indica ele já vinha sendo alvo de disparos”, comentou o delegado.

A Decipe divulgou o número 99170 4302 para pessoas que possam contribuir anonimamente com informações que ajudem na investigação.