Suspeito investigado por furto é flagrado com drogas

Ação policial ocorreu no Bairro da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Um homem foi preso e vários porções de crack foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (29) em operação da Polícia Civil do Amapá contra o tráfico ligado à receptações de materiais furtados em residências do Bairro da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

De acordo com o delegado Júlio César Darques, titular da 10ª DP, que está temporariamente funcionando no Parque de Exposição da Expofeira, a prisão em flagrante ocorreu na Ponte do Acará, quando os policiais da delegacia, com apoio de agentes da 8ª DP da Capital e da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), cumpriram mandado de busca e apreensão.

O nome do homem preso não foi divulgado pelas autoridades.

“A investigação começou apurando o crime de receptação e furtos a residências da comunidade e no meio dela nós descobrimos que os investigados também praticavam a comercialização de drogas. Então essa ação de hoje combate esses três tipos de crime. As investigações continuam”, informou o delegado.