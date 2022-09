Traficante reage à abordagem policial e morre após troca de tiros

Confronto ocorreu no município de Vitória do Jari, no sul do Estado do Amapá.

Um traficante considerado uma das lideranças de uma facção criminosa do Estado morreu ao reagir à abordagem policial da Operação Hórus – que combate e previne crimes nas fronteiras e divisas do Estado. A ação policial foi das a Polícias Civil e Polícia Militar do Amapá.

O confronto ocorreu nesta quinta-feira (15) no município de Vitória do Jari, região sul do Amapá, na divisa com o Estado do Pará.

De acordo com a polícia, Luiz Orlando Ferreira Pinto, o Bobo, ao avistar a equipe policial, entrou em no açougue do qual mantinha como negócio de fachada, na Rua Pedro Ladislau, no Bairro da Mina. De lá, ele começou a disparar contra a polícia, que revidou.

Quando as equipes médicas chegaram ao local do confronto, não havia mais nada a ser feito.

Bobo, que já possui passagem pelo sistema prisional por tráfico de entorpecente, estava sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado por envolvimento no mesmo tipo de crime e associação com organização criminosa.

A polícia divulgou um organograma que mostra a posição hierárquica de Bobo dentro facção, no comando do crime no Vale do Jari, onde era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas.

A arma usada por ele no confronto foi apreendida pela Polícia Civil.