TRE faz busca em casa e gráfica de Jaime e apreende panfletos com ataques a Clécio

Servidores e policiais apreenderam mais de 10 mil panfletos. Três pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia

Por SELES NAFES

Policiais militares e servidores do TRE apreenderam farto material de propaganda eleitoral negativa, portanto ilegal, na manhã desta segunda-feira (19), em Macapá, todos direcionados a atacar a imagem do candidato ao governo, Clécio Luís (SD). Dois mandados foram expedidos pela justiça eleitoral e cumpridos numa gráfica, além de um imóvel de propriedade do também candidato ao governo Amapá, Jaime Nunes (PSD).

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz federal Anselmo Gonçalves atendendo a uma representação da coligação Amapá para Todos, que tem Clécio como candidato.

Um dos mandados foi cumprido na gráfica Vitória, na Avenida Timbiras, no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá, onde as equipes do TRE acompanhadas de policiais militares encontraram material sendo impresso nas máquinas.

De acordo com a representação, os panfletos usavam imagens de Clécio Luís com menções e informações falsas sobre a gestão dele à frente da prefeitura de Macapá. Cerca de 10 mil panfletos foram apreendidos, além de mais duas fotos com arte que também aguardavam o momento de serem impressas como propaganda negativa.

Um segundo mandado de busca foi cumprido num imóvel na Rua Eliezer Levy, no Bairro do Trem, que foi registrado no TRE como o comitê central da campanha de Jaime Nunes. Contudo, nenhum material foi apreendido. O imóvel fica ao lado da Praça Floriano Peixoto, e é o mesmo local onde Jaime morou durante alguns anos.

O material apreendido foi levado para a sede do TRE, e depois será encaminhado para a Polícia Federal.

O Portal SelesNafes.Com apurou que a gráfica atende a campanha da coligação de Jaime Nunes. No início da tarde, três pessoas foram flagradas distribuindo o mesmo material nas ruas e foram conduzidas para a delegacia, junto com representantes da gráfica.

A assessoria de comunicação da campanha de Jaime foi procurada pelo Portal SN, por volta das 16h enviou uma nota afirmando que não produziu material com informações falsas.