TRE libera 2ª candidatura ao governo do Amapá

Clécio Luís, de 50 anos, foi prefeito de Macapá por dois mandatos. Foto: Arquivo

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) deferiu a segunda candidatura deste pleito ao governo do Estado. Foi do candidato do Solidariedade, Clécio Luís.

O primeiro a ter a candidatura deferida pelo tribunal foi o candidato do PSTU, Gianfranco Gusmão.

No caso de Clécio, o TRE acatou o voto do relator do processo, o juiz eleitoral Orlando Vasconcelos, baseado também na manifestação do Ministério Público Eleitoral do Amapá. Não houve impugnações ou notícia de inelegibilidade.

“De fato, vislumbra-se que foram satisfeitas as condições de elegibilidade e as formalidades legais necessárias ao registro de candidatura, não havendo óbice, portanto, ao deferimento do pedido formulado”, comentou o magistrado.

Clécio tem 50 anos, foi prefeito de Macapá por dois mandatos consecutivos. É professor, policial civil, ex-presidente da Agência de Fomento do Amapá, foi secretário de Educação do Estado e vereador.

Ele é candidato pela coligação Amapá Para Todos, composta pelo SD, PDT, UB, Cidadania, PSDB, e outros partidos. O candidato a vice é o economista Antônio Teles.