TRE libera 2ª candidatura ao Senado

Guaracy Júnior participará da quarta eleição

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) liberou na tarde desta segunda-feira (5) a segunda candidatura ao Senado, desta vez do pastor Guaracy Jr (PTB). A primeira tinha sido na semana passado do candidato à reeleição, Davi Alcolumbre (UB).

O deferimento da candidatura de Guaracy foi feito pelo juiz Paulo Madeira, ao entender que todos os requisitos foram atendidos no processo de registro de candidatura, com manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral.

“Foram satisfeitas as condições de elegibilidade e as formalidades legais necessárias ao registro de candidatura, não havendo óbice, portanto, ao deferimento pedido formulado. Não há, ainda, coincidência na opção de nome ou de número do candidato”, comentou o juiz.

Está será a quarta eleição de Guaracy Júnior. Em 2006, ele foi candidato a deputado estadual pelo estado do Tocantins. Em 2018, concorreu ao cargo de Senador e em 2020 a prefeito de Macapá.

Guaracy Júnior, de 48 anos, é o presidente das igrejas do Evangelho Quadrangular. Ele é pecuarista e paraense. Está na coligação que tem como candidato Jaime Nunes (PSD), e que é formada pelo Pros, PSD, PTB, PSC e Agir.