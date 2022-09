TRE libera a 3ª candidatura ao Senado

Esta será a primeira eleição de Gilberto Laurindo, que já participa da política há bastante tempo

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) liberou mais uma candidatura ao Senado, desta vez do empresário Gilberto Laurindo, do Patriota. O registro foi deferido pelo juiz Matias Pires Neto, com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral.

A decisão já foi publicada no site do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado entendeu que não houve impugnação, notícia de inelegibilidade, e que o candidato preencheu todos os requisitos do Código Eleitoral para disputar a eleição.

Gilberto Laurindo tem 61 anos, é divorciado e natural da cidade de Foz do Iguaçu (PR). O candidato é empresário do agronegócio e participa pela primeira vez de uma eleição. Os suplentes são o advogado coronel Gama e Vico.

Apesar de ser novato num pleito, Gilberto Laurindo sempre participou ativamente da política e dos movimentos empresariais. Foi diretor da Acia e aliado do governo Waldez Góes (PDT), que o nomeou presidente da Junta Comercial do Amapá (Jucap).

Nesta primeira eleição, ele buscava o apoio do vice-governador Jaime Nunes (PSD), que decidiu apoiar publicamente outra candidata ao Senado, a primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan(MDB), de coligação adversária.

Além de Gilberto Laurindo, o TRE já deferiu as candidaturas de Davi Alcolumbre (UB), Capi (PSB) e Guaracy Júnior (PTB).