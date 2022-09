TRE libera a 5ª candidatura ao governo

Gilvam Borges, de 64 anos, disputará o governo pela primeira vez

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) deferiu a candidatura de Gilvam Borges (MDB) ao governo do Amapá. A decisão foi do juiz eleitoral Paulo Madeira.

Depois de analisar todos os documentos apresentados pela campanha do presidente do MDB, o magistrado acatou manifestação do Ministério Público Eleitoral que foi favorável à candidatura.

O juiz também avaliou que não apresentada impugnação e nem notícia de inelegibilidade. O registro partidário (Drap) do MDB tinha sido deferido ontem (8).

Gilvam Borges tem 64 anos, e sociólogo, nascido no Distrito Federal, e é candidato pela coligação “Eficiência e Trabalho”, numa aliança com o Podemos. É a primeira vez que concorre ao governo.

Ele foi deputado federal e senador por dois mandatos. Em 2016, disputou a prefeitura de Macapá e foi para o segundo turno com Clécio Luís (então na Rede). A última eleição em que Gilvam concorreu foi em 2018, ao cargo de senador.

No total, cinco candidatos ao governo do Amapá já tiveram os registros deferidos pelo TRE: Gianfranco Gusmão (PSTU), Clécio Luís (SD), Jaime Nunes (PSD), Gesiel Oliveira (PRTB) e Gilvam Borges (MDB). Jairo Palheta (PCO) ainda não teve o processo julgado.