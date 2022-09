TRE libera candidatura do PSB ao Senado

Capi tem 75 anos, e foi o terceiro candidato ao Senado a ter registro deferido. Foto: Reprodução/Facebook

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) deferiu a candidatura ao Senado do ex-governador João Capiberibe (PSB). Ele é o terceiro a ter o registro deferido pela justiça eleitoral.

O relator do processo foi o juiz Matias Pires Neto, que analisou as certidões, declaração de bens e acompanhou a manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo deferimento da candidatura. Também não houve impugnações de terceiros.

Capi é o candidato da coligação Frente Popular pela Democracia, formada pelas federações PT, PCdoB e PVB; e Psol/Rede. Ele tem 75 anos, é natural de Afuá (PA), e foi prefeito de Macapá, governador por dois mandatos e senador duas vezes.

Ele ainda tentou retornar ao governo duas vezes, em 2006 e 2018, sendo derrotado em ambas as vezes pelo atual governador Waldez Góes. A última eleição que disputou foi em 2020, quando concorreu à prefeitura de Macapá. Na eleição deste ano, ele recebeu quase R$ 2,5 milhões do fundo eleitoral e doações.

Capi foi o terceiro a ter o registro deferido. Os outros são Davi Alcolumbre (UB) e Guaracy Júnior (PTB).