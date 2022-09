TRE libera nova candidatura ao governo

Será a terceira eleição de Jaime Nunes, de 63 anos

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) decidiu nesta quarta-feira (7) deferir a candidatura do vice-governador Jaime Nunes (PSD) ao governo do Estado. O status no site do TSE ainda não foi atualizado, mas a decisão já consta no processo no TRE.

O relator do processo que avaliou o pedido de registro de candidatura foi o juiz Paulo Madeira. Ele entendeu que o prazo para impugnação transcorreu sem nenhum pedido, e que a manifestação do MP Eleitoral foi pelo deferimento do registro.

Esta será a terceira eleição de Jaime Nunes, de 63 anos. A primeira foi em 2010 pelo extinto PSDC, como candidato a vice na chapa de Lucas Barreto (então no PTB). Os dois passaram para o segundo turno contra Camilo Capiberibe (PSB), eleito naquele ano.

Em 2018, filiado ao Pros, ele foi eleito na chapa de Waldez Góes (PDT). Além de vice-governador, Jaime é empresário e dono de um conglomerado de empresas nos setores do comércio, logística e shopping. É casado e natural de Macapá.

Além de Jaime, o TRE também já deferiu os registros de Clécio Luís (SD), Gianfranco Gusmão (PSTU) e Gesiel Oliveira (PRTB).