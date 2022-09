Três assaltos em uma semana mobilizam estudantes da Unifap

Eles relatam que bandidos ameaçam atirar em alunos que tentarem fugir durante os assaltos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Em uma semana, ao menos três assaltos ocorreram nos pontos de ônibus localizados na Rodovia JK, em frente à Universidade Federal do Amapá (Unifap), o que levou estudantes a se mobilizarem para cobrar ações das autoridades públicas.

Os estudantes juntaram-se no ponto de ônibus para chamar a atenção e contar o que tem ocorrido. O método dos criminosos é quase sempre o mesmo: no fim da tarde e também de noite, uma dupla chega de moto e leva ao menos o celular de todo mundo que está aguardando o ônibus.

“Essa semana ocorreram 3 assaltos, um deles às 17h com arma apontada pra cabeça de aluno. O último assalto que teve eu escapei de ser assaltada por 30 minutos. Os bandidos não estão nem aí, eles levam tudo de todo mundo e se alguém correr eles ameaçam atirar. Não temos o que fazer”, declarou a estudante do curso de Direito, Lua Carolina, de 24 anos, que é representante estudantil no Conselho Superior da Universidade (Consu).

Crise dos ônibus

Os estudantes apontam que a crise dos ônibus na região metropolitana de Macapá fez a situação piorar. Quem passa pela frente da Unifap – até mesmo fora dos horários de pico -, já percebeu que as paradas de ônibus estão incrivelmente lotadas por muito mais tempo. Os coletivos têm demorado até mais de duas horas para passar, isso quando passam. Com mais tempo nas paradas, mais vulneráveis ficam os estudantes.

Iluminação e rondas

Outra reclamação dos estudantes é disparada para a administração da Unifap. Mesmo que os três assaltos citados tenham ocorrido já fora dos muros da universidade, Lua Carolina acredita que a universidade tem a obrigação de se preocupar com a segurança de seus alunos.

“A reitoria da universidade tem o dever de zelar pela integridade dos alunos. É seu papel oficiar os órgãos competentes para cobrar que haja iluminação pública de qualidade e policiamento ao redor da universidade. Mas o que vemos é o silêncio da administração da universidade”, critica.

“Todos os dias os alunos vão e relatam assaltos e mesmo sabendo de tudo, não vemos a universidade tomar uma atitude. Isso é revoltante. Estamos dentro da universidade para estudar. É uma situação extremamente difícil e o descaso com os discentes é mais real do que nunca”, complementou Lua.

Reitoria

O Portal SelesNafes.com procurou a administração da universidade, que declarou que a instituição tem oficiado a Polícia Militar e cobrado mais rondas pelas imediações, enviando, inclusive, a foto de uma viatura estacionada próxima ao portão principal da Unifap.