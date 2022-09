UEAP convoca classificados vagas remanescentes do vestibular 2022

Matrícula ocorrerá no campus do Centro de Macapá, nesta sexta, 2 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Após a realização da matrícula dos aprovados no Processo Seletivo 2022 dos cursos de graduação da Universidade do Estado do Amapá (Ueap) chegou a vez dos candidatos classificados terem a oportunidade de conquistar uma vaga remanescente em um dos 11 cursos ofertados.

Matrícula ocorrerá no campus do Centro de Macapá, nesta sexta, 2 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Devem comparecer os classificados nos cursos Engenharia Ambiental, Engenharia de Pesca, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Licenciatura em Química, Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Letras – Espanhol, Licenciatura em Letras – Francês, Licenciatura em Letras – Inglês, Licenciatura em Letras – Português e Tecnologia em Design.

