Bom dia! O povo de Israel perdeu a primeira batalha contra os filisteus. Foram 4 mil baixas. No entanto, para a nova batalha, decidiram levar a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Os soldados se encheram de esperança ao vê-la e ecoaram brados que foram ouvidos pelo exército adversário. Mas tudo saiu errado. Acompanhe a análise de Samuel 4 e entenda o que ocorreu no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!