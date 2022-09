Urnas eletrônicas são carregadas e lacradas para votação de 2 de outubro

Preparação dos equipamentos pelo TRE do Amapá foi acompanhada pelo Ministério Público Eleitoral, em Macapá.

Compartilhamentos

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá começou a preparar, na quinta-feira (22), as urnas eletrônicas que serão usadas na votação do 1º turno, no dia 2 de outubro.

O processo de carregamento e lacre dos equipamentos é uma cerimônia pública, que é acompanhada e fiscalizada pelo Ministério Público Eleitoral.

Na quinta-feira (22), o promotor Eleitoral Luiz Marcos da Silva, da 10ª Zona Eleitoral – Macapá Norte, Itaubal e Cutias, acompanhou, o processo.

Nos dias 20 e 21, a promotora Eleitoral Lindalva Jardina acompanhou a cerimônia referente às urnas eletrônicas pertencentes à 2ª Zona Eleitoral – Macapá Sul.

Nos eventos, os membros do MP Eleitoral assinaram junto aos juízes eleitorais da 2ª zona, Marcus Quintas, e da 10° Zona, Keila Utzig, os lacres das urnas.

As urnas que serão utilizadas em Macapá e os equipamentos que irão para o Bailique estão sendo os primeiros a serem preparados.

A carga das mídias contendo as informações de seções eleitorais, candidatos e eleitores habilitados para votar neste pleito são realizadas gradativamente em todas as urnas eletrônicas. No maior colégio eleitoral do Estado serão 455 urnas na 10ª Zona e 669 na 2ª Zona.

Em Itaubal e Cutias são 36 e 26 urnas, respectivamente.

Participaram dos atos os servidores do TRE/AP; os auditores do Tribunal de Contas da União (TCU), bem como técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e representantes de partidos políticos.