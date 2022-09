Valorização da vida e civismo no desfile estudantil 2022

Alunos de escolas públicas desfilaram na Avenida FAB, no Centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Debaixo do escaldante sol equatorial, mais de 4 mil estudantes da rede estadual do ensino desfilaram na Avenida FAB neste 13 de setembro.

A tradição de décadas marca o aniversário da criação do Território Federal do Amapá, em 1943, marco decisivo para o Amapá se tornar Estado.

O tema proposto pela Secretaria de Educação e abraçado pelas escolas foi a valorização da vida, um dos sentidos do civismo, que é cuidar de si próprio e do próximo.

“Viemos mostrar que nosso tema é ‘Zolito Nunes valoriza a vida’. A gente veio desfilar e fazer coisas boas”, declarou a estudante Clara Barbosa Trindade, da tradicional escola do bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

As arquibancadas estavam lotadas e muita gente se espremia para assistir cada detalhe do desfile, que começou com as escolas inclusivas para pessoas surdas e com deficiência visual.

Depois, as escolas de gestão compartilhada com a Polícia e o Bombeiro Militar. Em seguida, todas as demais escolas. As bandas do Exército Brasileiro e da Polícia Militar também se apresentaram e arrancaram aplausos do público.

A secretária de educação do Amapá, Neurizete Nascimento, falou sobre a importância de se manter a tradição.

“Esse momento é muito importante, primeiro porque fomenta o desenvolvimento de projetos que incentivam a valorização do civismo. As escolas trabalham temáticas específicas que apresentam culminância e principalmente na celebração no aniversário de criação do Território do Amapá, uma data que é histórica”, declarou a secretária.