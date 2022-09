Varíola dos macacos: Amapá notifica novo caso suspeito

A pessoa envolvida é um homem de 32 anos, que buscou atendimento em uma UBS de Macapá. A rede laboratorial realizou a coleta do material para análise no Lacen.

O Amapá notificou, na sexta-feira (2), ao Ministério da Saúde um novo caso suspeito de varíola dos macacos. É a quarta suspeita da doença, conhecida cientificamente como monkeypox.

Segundo o comunicado emitido pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), órgão estadual, um homem de 32 anos buscou atendimento em uma Unidade Básica de Saúde da capital apresentando sintomas como erupções cutâneas aguda, febre súbita, dor de cabeça, calafrios e linfadenopatia – que é o inchaço das glândulas laterais do pescoço –, lesões em mucosas e diarreia desde o dia 26 de agosto.

A investigação epidemiológica aponta histórico de viagem para São Paulo e Rio de Janeiro no período de 12 a 24 de agosto e que, possivelmente, teve contato em um evento social no Rio de Janeiro. O paciente está isolado e sendo monitorado pelas equipes da SVS.

A rede laboratorial realizou a coleta do material para análise no Laboratório Central do Amapá. (Lacen). Posteriormente, a amostra será enviada ao Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é responsável atual pelas análises.

Das quatro notificações já emitidas para a doença pelo Amapá, uma já foi descartada após análise epidemiológica e laboratorial. A outras continuam em análise laboratorial.

