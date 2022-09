VÍDEO: Balsa esmaga barcos em Santana

Acidente ocorreu no Porto do Grego, no município a 17 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Por volta de 17h30 deste sábado (3), a balsa Leão do Marajó ficou desgovernada e atingiu duas embarcações de pequeno porte no Porto do Grego, em Santana, a 17 km de Macapá.

Não houve vítimas fatais, no entanto, algumas pessoas que estavam nos barcos pequenos tiveram que pular na água para salvar suas vidas.

O Portal SelesNafes.com conversou com uma das mulheres que estava em um dos barcos. Ela contou que pescava junto com mais duas amigas e duas crianças. Elas viram a balsa no meio do canal, longe, e acreditaram que ele estava saindo para alguma de suas viagens.

Em dado momento, chegaram a perceber uma pessoa fazendo sinais do navio, acenando, e, logo depois, também escutaram o alerta sonoro do navio, mas acreditaram que ele iria aportar normalmente.

“Quando a gente se espantou, ela já estava em cima da gente, foi quando o rapaz gritou que a balsa estava sem freio, ‘corram, corram’, e não tinha mais pra onde a gente correr e foi o jeito a gente se jogar dentro d’água. Inclusive a minha colega só não morreu afogada porque eu consegui visualizar ela e gritei para um senhor que estava procurando a esposa dele, que estava presa numa das embarcações que a balsa levou pro fundo”, relatou a mulher, que preferiu não se identificar.

O acidente foi filmado de celulares por populares e também por estivadores. Veja algumas imagens:

Para a mulher que sobreviveu ao acidente, houve falta de atenção do comando da balsa, porque quando ainda estava distante, passaram rabetas e outras embarcações e, segundo ela, poderiam ter chamado alguém e pedir para as pessoas que estavam dentro dos barquinhos aportados, para que saíssem.

“Você vê no vídeo que as pessoas alertam pra gente correr, era eu e minha colega, mas já estava em cima. A balsa estava ligada, estava funcionando, não alertaram que ela estava com problema. Aí, não morremos porque não era mesmo a nossa hora. Teve gente ferida, inclusive a mulher do senhor caiu e bateu a cabeça, quase que ele não consegue tirar ela da embarcação. Ele gritava muito e pedia ajuda”, desabafou a sobrevivente.

O Portal SN entrou em contato com a Capitania dos Portos. O órgão se limitou a dizer que uma de suas equipes esteve no local e que, quando possível, irá emitir uma nota sobre o caso.

A reportagem também tentou falar com a administração e o proprietário da balsa, no entanto, o contato que consta na internet está desatualizado.