VÍDEO: servidor da prefeitura é roubado e morto quando rebocava máquina de pavimentação

O crime ocorreu por volta de 9h37, na Rua Terra, próximo à 7ª Avenida, no Bairro Jardim Marco Zero.

Por OLHO DE BOTO

Um trabalhador que prestava serviço para a Prefeitura de Macapá morreu, na manhã desta quinta-feira (8), durante um assalto no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. O latrocínio ocorreu por volta de 9h37, na Rua Terra, próximo à 7ª Avenida.

De acordo com a polícia, testemunhas que presenciaram o crime contaram que dois servidores da prefeitura estavam preparando o reboque de uma máquina usada na pavimentação e manutenção de vias que estava estacionada no local, quando foram abordados por um assaltante em uma bicicleta.

O criminoso anunciou o roubo e pediu os celulares dos dois servidores. Um dos trabalhadores, Luan Amaral Dias, que dirigia o reboque, reagiu e tentou tomar a arma do bandido, que efetuou três disparos.

A vítima foi atingida por pelo menos 2 tiros. Ela foi socorrida por populares e levada, por meios próprios, ao Hospital de Emergência do Centro. O trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu logo após chegar à unidade.

A ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança residenciais. As imagens mostram quando Luan tenta reagir, mas tropeça e acaba baleado. Antes disso, o assaltante já havia tomado o celular do operador da máquina e pego outro pertence – não é possível identificar na filmagem – do motorista do reboque. Depois que o bandido atira, ainda volta para pegar a bicicleta. Em seguida, ele foge pedalando. Veja:

Até as 12h, equipes da Polícia Militar do Amapá faziam buscas na região para tentar encontrar os criminosos. O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) assumiu o caso.