5 são presos por transporte irregular de eleitores no Amapá

A poucos minutos do encerramento do horário de votação das Eleições Gerais de 2022, a Polícia Federal divulgou o balanço parcial do dia no Amapá.

Considerada tranquila e ordeira, a votação teve seis prisões por crimes eleitorais no Estado. Cinco pessoas foram flagradas fazendo transporte irregular de eleitores e uma sexta tirou foto da urna eletrônica.

A primeira prisão ocorreu na manhã, quando a Polícia Civil prendeu um homem que transportava em um veículo seis eleitores do conjunto Macapaba, na zona norte da capital.

Os policiais abordaram o veículo e perceberam que o motorista transportava consigo diversos santinhos de um candidato ao Senado. Nesses santinhos, havia, também, uma “cola” com o número de candidato a deputado federal, estadual e governador.

A equipe conduziu todos os que estavam no veículo a Superintendência Regional da Polícia Federal, onde as pessoas foram ouvidas. Foi realizado o procedimento de flagrante do motorista por transporte irregular de eleitores.

Em outra ação pela manhã, o Ministério Público prendeu, em Santana, a 17 km de Macapá, um motorista de aplicativo quando transportava dois eleitores.

O MP observou a ocorrência ao visualizar um dos passageiros descendo do carro e descartando um “santinho” ao ver os servidores do Ministério Público. A ação suspeita fez com que o motorista fosse abordado por policiais militares.

Quando o veículo foi vistoriado, encontraram diversos santinhos e havia, também, “cola” com o número de candidato a deputado federal, estadual e governador. A equipe conduziu todos os que estavam a bordo do veículo para a PF, onde as pessoas foram ouvidas.

Foi realizado o procedimento de flagrante do motorista por transporte irregular de eleitores. Um dos conduzidos informou à PF que estava trabalhando para um Deputado Estadual do Amapá que é candidato a reeleição.

Já em outra ocorrência, uma equipe da Polícia Federal prendeu duas pessoas que estavam fazendo transporte irregular de eleitores em Macapá.

Ao abordar o veículo, constatou-se que presos haviam acabado de desembarcar três eleitores e, dentro do carro, havia diversos “santinhos” de candidatos para Deputado Estadual e Federal. Um dos conduzidos relatou à equipe policial que trabalhava como assessor de um deputado estadual, do qual ele estava pedindo votos para reeleição.

A mesma equipe, minutos depois, ao passar em frente a uma escola, observou um veículo estacionado em frente, com duas pessoas suspeitas embarcando. Os policiais abordaram o carro e encontraram diversos “santinhos”, bem como caderneta com uma lista de nomes. Quando questionado sobre o material, o motorista confessou que estava fazendo transporte irregular de eleitores e foi conduzido para a Polícia Federal.

A pena para o crime de transporte irregular de eleitor pode variar de 4 a 6 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Outra infração eleitoral foi cometida por uma mulher que tirou fotos da urna. Ela fez duas imagens, sendo uma de voto para deputado estadual, outra para presidente. Foi presa pela PM, que a conduziu para a Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Quem acionou os militares foi o presidente da seção onde o fato ocorreu. Ela responderá pelo crime de violar o sigilo do voto, cuja pena pode ir de 6 meses a 2 anos de reclusão.