A caminho de ocorrência de roubo em igreja, viatura colide com caminhão

Sinistro ocorreu no município de Laranjal do Jari, região sul do Amapá.

Compartilhamentos

Um equipe da Polícia Militar do Amapá se envolveu num acidente com quatro veículos quando se deslocava para atender uma ocorrência de assalto a uma igreja. O sinistro ocorreu nesta quinta-feira (13), no Bairro Castanheira, no município de Laranjal do Jari, região sul do Estado.

Apesar de algumas vítimas serem encaminhadas ao hospital estadual no município, ninguém ficou ferido com gravidade. No entanto, os danos materiais foram grandes.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a equipe estava em deslocamento para fazer o atendimento da ocorrência de roubo, quando o motorista da equipe foi surpreendido por vários veículos que faziam a manutenção da Avenida Macapá, que não é asfaltada.

Segundo o sargento Lino, do 11º Batalhão, a pista não estava sinalizada sobre as obras.

Quando o motorista tentou frear já era tarde. A viatura colidiu primeiramente na traseira de um carro que estava parado no mesmo sentido e, em seguida, bateu de frente um caminhão que estava em sentido contrário da via.

Já o carro atingido na traseira atingiu outro automóvel que também estava parado esperando passagem no trecho em obras. Segundo o comandante da guarnição, a viatura estava com o intermitente e sirene ligados. Um dos motoristas envolvidos não possuía CNH.

Um soldado e um outro motorista ficaram em observação médica durante boa parte do dia, mas depois foram liberados.