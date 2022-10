A falsa qualidade da beleza

Acompanhe a análise de II Samuel 14

Bom dia! Davi não considerava Abissalão ideal para sucedê-lo no trono. O filho era um homem tão bonito que todos ficavam admirados, mas era belo por fora e corrupto por dentro, homicida do irmão e ainda tentou matar o pai. Era sedento de poder. A beleza física, infelizmente, continua sendo muito valorizada pela sociedade, mais que o conteúdo. Acompanhe a análise de II Samuel 14 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima sexta-feira (21) com o nosso Senhor Jesus!