Acompanhe a análise de II Samuel 21

Compartilhamentos

Bom dia! Os descendentes do rei Saul foram mortos pela tropa de elite do rei Davi, como justiça por tudo o que o antigo monarca tinha feito contra o povo de Israel. E muitas batalhas ainda se seguiriam com a participação de Davi, que quase foi morto em campo de batalha. Acompanhe a análise de II Samuel 21 com o pastor Josué de Almeida e também no canal Reavivados por sua Palavra, e tenha uma ótima sexta-feira (28) com o nosso Senhor Jesus!