Bom dia! Davi perguntou a Deus se ele deveria sair do meio dos filisteus e voltar a seu povo. Ele poderia ter logo reivindicado o trono por ser ungido, mas foi cauteloso e esperou no Senhor. Ele acabou sendo coroado rei de Judá e evitou conflitos com Israel, mostrando ser um rei de paz. Evitar o conflito é sempre a melhor atitude. Acompanhe a análise de II Samuel 2 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra e tenha um ótimo domingo (9).