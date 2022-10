Acompanhe a análise de II Samuel 15

Bom dia! Abissalão, o filho de Davi, queria o trono a todo o custo. Belo e político, ele andava entre o povo, era simpático, beijava as pessoas e aos poucos juntava cada vez mais apoiadores a sua causa. Angustiado, Davi decidiu fugir com a família e seus apoiadores mais fiéis. Seu coração de pai chorava. Ouça a análise de II Samuel 15 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!