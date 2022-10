A verdade é o melhor remédio

Acompanhe a análise de II Samuel 12

Bom dia! Deus revelou ao profeta Nathan o pecado de Davi, e o profeta contou ao rei por meio de uma parábola fazendo uma provocação. Mesmo sendo um rei escolhido por Deus, Davi não ficou isento de punição. O filho dele e de Betseba morreu causando profunda angústia em Davi, mas há tempo para tudo, até para chorar. A verdade é sempre o melhor remédio. Acompanhe a análise de II Samuel 12 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima quarta-feira (19) com o nosso Senhor Jesus!

