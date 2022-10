Abstenção: quase 150 mil faltam às urnas no Amapá

Índice foi 7,6% maior que no 1º turno. Segundo o TRE-AP, 149.448 eleitores deixaram de votar neste domingo (30).

Por RODRIGO ÍNDIO

O número de abstenções voltou a crescer no Amapá na votação deste domingo (30), 2º turno das eleições 2022, quando os brasileiros elegeram Lula o novo presidente da República.

No 1° turno, o número foi de 19,51% (107.323 eleitores) do eleitorado amapaense. Com isso, 80,49% dos aptos a votar compareceram às urnas (442.842 eleitores).

No 2° turno 72,83% (400.683 eleitores) compareceram aos locais de votação, mas 27,17% (149.448 eleitores) não foram votar. No estado 550,6 mil estavam aptos a votar este ano.

O número de abstenção nesse segundo turno é recorde, baseado nas duas últimas eleições presidências. Em 2018, a taxa de abstenção foi de 22,88% do eleitorado, e em 2014, de 14,68%.

Quem não compareceu para votar na eleição de domingo têm até o dia 9 de janeiro de 2023 para justificarem a abstenção em qualquer cartório eleitoral e ficarem regulares com a Justiça Eleitoral.

Quem não se regularizar, pode sofrer diversos impedimentos em atividades públicas.