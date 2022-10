Açaí a R$ 8: saiba em qual bairro de Macapá

Moradores de bairro da zona sul da capital do Amapá garantem que é o local com o litro mais barato da cidade.

Por RODRIGO ÍNDIO

O amapaense ama tomar açaí. Ainda mais, quando vem acompanhado de pratos fritos, como peixe, charque, mortadela, calabresa e outras delícias.

E quando o preço está em conta, então, nem se fale. Há, inclusive, quem atravesse a cidade para comprar o litro mais barato. É o caso de Maurício Bernardo, de 68 anos.

O agente censitário do IBGE saiu do Bairro Santa Rita, na área central da capital, para comprar farinha no Bairro Araxá, na zona sul, e ficou surpreso com o preço do açaí numa batedeira na Avenida Equatorial.

“Tá muito barato com relação aos outros locais. Vim aproveitar. A gente só vê de R$ 10 até R$ 15. Pra gente, que ama açaí, é ótimo, pois consome um produto de qualidade por um preço que cabe no bolso. É algo atrativo, gostei e vou voltar mais vezes”, comentou.

Mas não era apenas naquele ponto que o preço havia caído. Por todo o Araxá, nas principais vias, as placas vermelhas anunciam os variados preços, com predominância para o valor de R$ 8. Há quem diga que o bairro é o que vende o produto mais barato.

“Pode procurar por aí, que não vai achar. O preço mais baixo do açaí é aqui no Araxá, estou te falando”, falou um comprador que preferiu não se identificar.

Na vitaminosa de Sebastião Soares, de 52 anos, e de Sara Santana, de 48, na Rua Setentrional, o preço varia de acordo com valor da saca do açaí. Há alguns dias o litro está a R$ 8.

“Estou comprando a saca de R$ 150 a R$ 160. Vou na Rampa do Açaí [Bairro Santa Inés], Igarapé da Fortaleza, Santana. Onde tiver, eu vou. O preço final do litro é de acordo com o que a gente compra. Vendo umas 5 ou 6 sacas por dia, a gente faz de 20 litros por saca. Enquanto não aumentar, venderemos esse preço”, garantiu Sebastião.

Perguntada sobre a qualidade do produto, dona Sara assegurou: “do jeito que o cliente gosta”, resumiu.

Em outras épocas, principalmente de safra, já foi possível ver o preço do açaí a incríveis R$ 2 e R$ 3. Agora, o mais barato foi R$ 8, o que é considerado em conta. Quem estiver afim de se deliciar e economizar, bastar passar pelo Bairro Araxá.