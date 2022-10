Acusado de roubos atira contra PM e morre em confronto

Alessandro Palheta Nunes, vulgo "Patinho", teria fugido de abordagem junto com comparsa e em seguida tentado surpreender policiais

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem que vinha cometendo vários roubos na capital amapaense morreu no início da manhã deste sábado (8), em confronto com o 6º Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Pedro Américo, no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá.

Alessandro Palheta Nunes, vulgo “Patinho”, de 22 anos, tinha passagem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto. O oficial que atendeu a ocorrência relatou que os disparos contra a polícia partiram de dentro de uma vila de quartos onde o suspeito morava, localizada no Beco da Laje, região conhecida como ponto de intensa vendas de drogas.

Segundo a PM, o confronto teve início quando uma equipe realizava patrulhamento na área e avistou Patinho e outro indivíduo em atitude suspeita e tentou uma abordagem. Quando os militares se dirigiram à dupla, ambos tentaram fugir e entraram dentro da residência.

Ao fazer a busca no local, os policiais encontraram uma porta aos fundos e ao se aproximar da porta foram surpreendidos por disparo de arma de fogo de dentro pra fora. Depois de se abrigar e de em seguida avistarem Patinho armado revidaram a injusta agressão vindo a atingi-lo.

Uma ambulância ainda foi solicitada para atender o suspeito baleado que chegou a ser atendido com vida mas não resistiu. Com ele, foi encontrado uma quantia de drogas e o comparsa conseguiu se evadir do local através de uma janela da casa.