Acusado de violência doméstica desafia a polícia e acaba preso

Em áudio, Claudiomar Melo disse que mataria a ex-esposa se ela não se mudasse de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Policiais civis do Amapá prenderam nesta segunda-feira (17) um homem acusado de agredir a ex-esposa e de disparar tiros dentro da casa dela. Ele chegou a enviar um áudio para a vítima desafiando a polícia e prometendo matá-la, caso ela não se mudasse de Macapá.

Claudiomar Melo dos Santos, de 40 anos, estava com um mandado de prisão decretado a pedido da polícia.

Segundo as investigações, ele já tinha cometido crimes contra a ex-esposa em maio, e descumpriu uma medida protetiva ao invadir a casa da vítima com uma arma de fogo, onde chegou a efetuar disparos e depois fugir.

Hoje, ele foi preso no Bairro Infraero, na zona norte de Macapá, por uma equipe da Core.

“Ele apresentou a arma de fogo que usou, uma pistola 380 com registro regular, e uma espingarda calibre 22 que não tinha documento. Ele também foi preso em flagrante por causa dessa espingarda”, explicou o delegado Fábio Araújo.

O delegado explicou que o agressor, quando estava sendo procurado, chegou a enviar um áudio para a vítima com ameaças e afirmando que não seria preso.

“Eu mando queimar a tua loja, mando queimar o carro do Kleber, mando caçar o doutor, manda me prender. Eu quero ver o filho da puta do juiz, do delegado que tem colhão pra me prender”, diz o acusado.

“Acho bom tu sair daqui….porque o negócio vai trincar pro teu lado”, ameaça ele em outro trecho do mesmo áudio.

Mais tarde, já sede da Core, ele admitiu que gravou o áudio, mas que estava bebendo, e que agiu num momento de raiva.

Claudiomar Melo foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), e seguirá para audiência de custódia.