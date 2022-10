Advogado é alvo de nova fase da Queda da Bastilha

Ação desta quarta-feira é a 3ª fase da investigação e cumpriu mandado de busca e apreensão em Macapá.

Agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um advogado, no Bairro Cabralzinho, em Macapá, nesta quarta-feira (26). O investigado não teve o nome divulgado pelas autoridades.

A ação é a 3ª fase da Operação Queda da Bastilha, que investiga uma organização criminosa que atua dentro e fora do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), com participação de agentes públicos de segurança cooptados para crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, falsidade ideológica, prevaricação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Após a 2ª fase, a PF e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Amapá, identificaram indícios que esse advogado atuaria como uma espécie de intermediário, um lobista, em pedidos ilícitos para presos do Iapen.

Por meio de pagamento de propinas a servidores do Iapen, obtinha pareceres favoráveis que ajudavam a impedir a transferência de internos para presídios federais e progressão de regime facilitado, por meio de tratamentos de saúde monitorados – com pareceres fraudulentos.

Ainda segundo as investigações, o advogado contava com a ajuda de um coordenador de tratamento penal do Iapen, que era o responsável por subscrever documentos que atestavam a inexistência de tratamento médico dentro do presídio. Esses documentos instruíam pedidos de prisão domiciliar na Justiça Penal.

Apesar da atuação do advogado, não havia nenhum registro de habilitação do investigado o líder da facção criminosa, o Tio Chico, transferido recentemente para o presídio federal de Mossoró (RN).