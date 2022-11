Alunos de escola pública reciclam lixo recolhido no Círio

Oficina nasceu com o objetivo de dar destino aos banners desprezados depois da festividade do Círio de Nazaré em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Uma oficina de reciclagem ensinou alunos de uma escola pública na zona norte de Macapá a transformar materiais descartados na procissão do Círio de Nazaré em sacolas reutilizáveis.

O projeto que acontece na escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos, localizada no Bairro Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá, está sendo desenvolvido pela Cooperativa de Arte e Cultura Imagem e Cia.

O principal objetivo é conscientizar a população quanto a reutilização de resíduos sólidos por meio da reciclagem e assim preservar o meio ambiente. O laboratório utilizado para o experimento foi o maior evento católico de Macapá e recebeu o nome de Círio Reciclado.

Inácio Sena, tesoureiro da cooperativa, disse que desde a criação do grupo, a reutilização de resíduos sólidos esteve presente na confecção de figurinos e objetos cênicos.

Ele garantiu que além de aprender o básico para costurar as bolsas e sacolas, os alunos ainda participam de uma palestra onde o principal assunto é o bom uso de resíduos sólidos e as políticas públicas para a preservação do meio ambiente.

“A gente espera que de 30 pessoas a gente consiga formar pelo menos 5 artesãos. Se a gente conseguir isso já é um lucro muito grande. Porque esses artesãos certamente vão passar pra outras pessoas, formar outras cooperativas e associações e por aí vai. É um trabalho de formiguinha, mas que é muito importante, tanto pra reciclagem, quanto para a cultura de artesanato”, reforçou Sena.

A aluna do terceiro ano, Larissa Dias, de 17 anos, é uma artesã em potencial. Ela chegou a comercializar pulseiras de liga e missanga, e falou que vai aprender a fazer a sacola e, de repente, passar a oferecê-las em seu portfólio.

“É sempre importante manter o assunto ‘reciclagem’ presente no nosso dia-a-dia. Nosso meio ambiente vem piorado mais e mais no decorrer dos anos e eu mesmo pude perceber isso no nosso estado: está muito mais quente. Reforçar que precisamos cuidar do nosso meio ambiente é muito importante”, advertiu.

Esta foi a primeira de uma série de oficinas que acontecem no próximo dia 1⁰ e 19 de novembro, em mais uma escola. A oficina tem o apoio da Sicredi e do Sistema OCB Amapá.