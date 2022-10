Amapá abre linha de crédito para inovação e tecnologia

Inicialmente, a Afap vai disponibilizar R$ 2 milhões em financiamentos para as empresas

O setor de inovação e tecnologia ganhou mais vncentivo no Amapá com uma nova linha de crédito, que, inicialmente, vai disponibilizar R$2 milhões para financiamentos de empreendimentos no estado.

Assim, as empresas poderão investir na ampliação dos negócios, mantendo os postos de trabalho e gerando mais emprego e renda.

Para concretizar a oportunidade, a Agência de Fomentos do Amapá (Afap) foi a segunda agência de fomentos do norte do país a acessar os recursos da Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), uma empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O trabalho é executado em conjunto com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), que auxiliará na captação, orientação e fomento de atividades empreendedoras inovadoras.

A primeira linha a ser acessada pelos empreendedores amapaenses será a Finep Inovacred Expresso, que já possui duas empresas habilitadas para a tomada de crédito. Um dos critérios de enquadramento para esta linha é ter recebido apoio do governo federal nos últimos 10 anos.