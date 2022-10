Amapá alcança 80% de imunização contra covid-19 e 90% contra poliomielite

Sarampo e Influenza também alcançaram grandes coberturas em Macapá e no interior.

O Amapá conseguiu alcançar altos índices de imunização contra a covid-19 e a poliomielite, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (17) pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Estado.

Contra a covid-19, o Estado chegou a 80% da população com mais de 18 anos. Outros dados mostram que 74% da população total vacinável já foi contemplada com a primeira dose e 60,28% com a segunda dose ou dose única do imunizante.

Na vacinação contra a poliomielite, o Amapá alcançou 90,80% de cobertura com mais de 56 mil doses aplicadas em crianças de 1 a 4 anos.

Sarampo e Influenza também alcançaram grandes coberturas – 83,61% e 84,55% respectivamente.