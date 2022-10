Amapá terá Lei Seca com mudança de horário no 2º turno

No entanto, haverá algumas mudanças em relação à votação do dia 2 de outubro.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Amapá adotará a Lei Seca também no 2° turno das Eleições 2022, que ocorre no próximo domingo (30). A medida foi anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta quarta-feira (26).

No entanto, haverá algumas mudanças em relação à votação do dia 2 de outubro. No 1° turno, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e também a comercialização e distribuição em estabelecimentos comerciais iniciou a partir de 22h da noite de sábado (1), e prosseguiu até 18h de domingo (2).

Agora, a medida tem as mesmas diretrizes, mas passa a valer de 0h do dia 30 (de sábado para domingo), e segue até 18h. Assim, quem estiver se divertindo durante a final da Copa Libertadores tem até a meia-noite para comemorar a vitória de seu time, na Praça do Coco, por exemplo.

Conforme o TRE-AP, a medida é adotada para preservar a ordem pública da votação e garantir a todos os cidadãos o direito de exercer a democracia nas eleições.

A Lei Seca também é estabelecida para assegurar a lisura do pleito eleitoral, evitando a compra de votos ou troca até mesmo por favores e bebidas alcoólicas e, primar pela segurança e bem-estar físico dos eleitores.

As fiscalizações vão ser intensificadas em todo o estado pelas polícias Militar, Civil e Federal. Quem descumprir a medida estará cometendo crime eleitoral.